Dobrá zpráva pro kuřáky ze Severní Karolíny. Budou očkováni dříve

Čtvrtá skupina, která zahrnuje lidi se zdravotními riziky bez ohledu na věk – přijde na řadu 24. března. Obyvatelé Severní Karolíny s překvapením zjistili, že do definice lidí se zdravotními riziky patří i bývalí a současní kuřáci. Toho úřady definují jako „osobu, která za svůj život vykouřila alespoň 100 cigaret a stále kouří“.

To vyvolalo mezi řadou obyvatel zmatení i rozhořčení. Někteří uživatelé na sociálních sítích toto rozhodnutí nazvali mimořádně absurdním. „Takže musíš do 24. března vykouřit 100 cigaret,“ uštěpačně přidal návod na rychlé očkování další z uživatelů. Další se ptali, jak úřady budou zjišťovat, kdo je kuřák a kdo ne. Tyto údaje jsou povětšinu ve zdravotnických záznamech obyvatel.

Zahrnutí kuřáků do rizikové kategorie má však své opodstatnění. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) i amerických Center pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je kouření rizikovým faktorem, který zvyšuje pravděpodobnost závažného průběhu onemocnění covid-19. „Covid-19 je infekční choroba, která primárně napadá plíce. Kouření poškozuje funkci plic a pro tělo je těžší vypořádat se s koronaviry a dalšími respiračními chorobami,“ uvádí WHO.