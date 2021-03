Do nemocnic na Karlovarsku se přihlásilo 134 dobrovolníků – lékařů i sester

Kraj ve čtvrtek nejdříve vyzval nemocnice v regionu, aby specifikovaly počty lékařů a zdravotních sester, které jim chybí a potřebovaly by je na doplnění vlastních personálních kapacit.

Z tohoto průzkumu vzešlo, že čtyři nemocnice v kraji potřebují v součtu 35 lékařů a osmdesát zdravotních sester. Zároveň měla zdravotnická zařízení v regionu do půlnoci kraj písemně informovat o počtech lékařů a zdravotních sester, kteří by mohli podle nařízení vlády v nemocnicích pomoci.

Kraj přitom ve výzvě ambulancím mimo jiné uvedl, že by uvítal nejdříve nástupy lékařů a sester na výpomoc přetíženým nemocnicím na základě dobrovolnosti. Výzva se očividně setkala s pochopením. „Sto třicet čtyři uvádí, že by nastoupilo do nemocnic dobrovolně. Z těch 134 je 47 lékařů, zbytek sestry,“ upřesnila mluvčí kraje s tím, že kraj nyní bude dobrovolníky obvolávat a předá jim kontakty na personální oddělení nemocnic.