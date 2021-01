Distanční výuka? Plaga věří, že nebude celý rok

„Pevně doufám, že celý školní rok v distančním režimu nebude. Děláme vše pro to,“ řekl ministr Plaga.

Přál by si, aby se do škol vrátily všichni žáci, nejen tedy deváťáci a maturanti. „Hlavní slovo má ale ministr zdravotnictví,“ sdělil.

Návrat žáků je prioritou i pro Rakušana, podle kterého se musí do školy vrátit co nejrychleji žáci 9. tříd a maturanti. „To že se nemohou vrátit je vysvěcením vlády jako celku,“ uvedl s tím, že je přáním každého rodiče i učitele, aby se žáci vrátili co nejdříve.

Best in covid? Jsme na chvostu

Vláda by pak podle šéfa STAN měla začít více motivovat lidi k tomu, aby šli do karantény. Obětmi jsou podle něj pak právě žáci, kteří nemůžou do škol kvůli epidemii koronaviru.

S tím souhlasil i Plaga. „Můj názor je, že v situaci, ve které jsme, mají být motivováni ti, co covid mají a ti, kteří mají karanténu. Ale vláda rozhoduje ve sboru,“ reagoval.

Podle něj by tak mělo být prioritou, aby více lidí zůstávalo na homeofficech a aby se více testovalo.