Díky saským vakcínám se zapojí do očkování i praktičtí lékaři

„Je to samozřejmě velká pomoc, budeme moci mnohem dříve zapojit do očkování praktické lékaře v kraji, kteří splní požadovaná kritéria. Vakcínu lze ale využít samozřejmě i ve stávajících očkovacích místech,“ uvedl uvolněný karlovarský krajský zastupitel pro zdravotnictví Josef März (VOK).

Už se na to nemůžou jen dívat. Bavorsko a Sasko nabízejí Česku testy, vakcíny i lůžka

Už se na to nemůžou jen dívat. Bavorsko a Sasko nabízejí Česku testy, vakcíny i lůžka Evropa

„Vážíme si toho, že se náš sousední region, se kterým jsme jednali i o možnosti převozu pacientů do saských nemocnic, odhodlal k takovému kroku. Umožní nám to jednak proočkovat více našich obyvatel, dále se sníží i riziko přenosu nákazy v příhraničí,“ uvedl hejtman.

Podle něj se díky zapojení praktických lékařů zrychlí očkování všech skupin, kterých se to v souladu se státní strategií týká. Tedy lidí starších 80 let, od pondělí 1. března lidí starších 70 let a od skončeného víkendu rovněž pedagogů.