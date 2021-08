Dánsko ruší všechna opatření, covid už není hrozbou

Denmark to lift all Covid-19 restrictions by Sept 10 https://t.co/xq7ObcsmFD

Dánsko je na tom co do proočkovanosti obyvatel skoro na špici žebříčku EU. Podle dat ze serveru Our World in Data už obdrželo alespoň jednu dávku vakcíny přes 75 procent Dánů, obě dávky téměř 71 procent.