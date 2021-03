Dánsko dál nebude očkovat vakcínou od firmy AstraZeneca

Kodaň uvedla, že potřebuje více času na posouzení, zda mezi vakcínou a zmíněnými komplikacemi není souvislost. Švédsko dnes informovalo, že vakcínou od AstraZeneky znovu začne očkovat, ale pouze lidi starší 65 let.

Očkování vakcínou, kterou vyvinula britsko-švédská firma AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, Dánsko přerušilo 11. března, původně na 14 dní. Stalo se tak poté, co se objevily zprávy o 60leté Dánce, která týden po očkování zemřela s krevními sraženinami na různých místech v těle. Krátce poté byla v Dánsku ohlášena podobná smrt další osoby.

Očkování vakcínou od firmy AstraZeneca by mělo být v Dánsku pozastaveno nejméně do 18. dubna. Poté budou mít lidé podle úřadů možnost tuto vakcínu při očkování odmítnout, pokud z ní budou mít obavy. Podle průzkumu veřejného mínění z tohoto týdne by látku nyní odmítl každý třetí Dán. V Dánsku se rovněž očkuje vakcínami od firem Pfizer/BioNTech a Moderna.