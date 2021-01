Covidové drama v Kalifornii: Očkovat budou i zubaři

Kalifornie, kterou pustoší pandemie koronaviru, nezvládá očkování, které by mělo pomoci stabilizovat situaci. Ačkoliv do státu putuje 27 procent z distribuovaných vakcín, chybějí lidé, kteří by je mohli aplikovat, uvedla ve svém vysílání televize CNN. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom chce udělit výjimku zubařům, aby pomohli s očkováním.