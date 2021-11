Kvůli covidové spirále v Belgii zpřísňují opatření

K rekordním zjištěným přírůstkům infekcí v zemi s 11,6 milionu obyvatel přispívají také vysoké počty provedených testů: pohybují se kolem 130 tisíc denně. Roste i míra jejich pozitivity. V uplynulém týdnu se pohybovala v průměru kolem 15,7 procenta, ve věkové kategorii do devíti let bylo pozitivních dokonce 23,7 procenta testů.

Belgická federální vláda už začala zpřísňovat protikoronavirová opatření. Zaměstnavatelům nařídila, aby na čtyři dny v týdnu poslali své pracovníky do režimu home office, pokud to charakter jejich činnosti umožňuje. Nošení roušek i předkládání covidových certifikátů vrátila vedle restaurací a barů také do kin a divadel.