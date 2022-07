Covid sílí, lůžka JIP zatím ale šetří

„Nákaza prostupuje všemi věkovými kategoriemi i k se­niorním ročníkům. Proto vidíme i příjmy do nemocnic. Hospitalizace se už pohybují ve vyšších stovkách, ale zatím se to nepropisuje do těžkých průběhů,“ uvedl Dušek.

Vážný průběh covidu mají podle něj stále jen menší počty lidí. „Nechci to bagatelizovat, ale supertěžký průběh, který vyžaduje mimotělní oběh, má v celé republice jen jedenáct lidí. Vidíme to tak v celé Evropě. Z německých, rakouských i portugalských dat vyplývá, že na jednotkách intenzivní péče k dramatickému zvratu v této letní vlně nedojde,“ řekl.