Covid-19 paralyzuje i pohřební služby

„Připraveni jsme, pokud jde o navýšení zájmu, i co se týká počtu rakví. Ale ještě bych si netroufal hodnotit, že v tuto chvíli máme víc práce kvůli covidu. To až tak za čtrnáct dní. Totiž každý rok v tomto období je víc pohřbů. Soudím tak ze své třicetileté praxe. Když sledujeme počet zesnulých, je v tyto dny každoročně větší. Souvisí to i s počasím a přechodem na zimní čas. Když se zatáhne a ochladí, každému chybí slunce, i zdravým, natož nemocným,“ řekl Právu Pavel Habarta, ředitel Pohřební služby Arte v Uherském Hradišti.