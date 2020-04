Covid-19 může u mladších lidí s mírným průběhem nemoci způsobit mrtvici

V posledních dvou týdnech došlo u lékařů ze zdravotnické organizace Mount Sinai v New Yorku až k sedminásobnému nárůstu náhlých cévních mozkových mrtvic. Ve většině případů šlo přitom o jedince mladší 50 let, kteří doposud neměli stanovenou diagnózu covid-19 anebo byli doma jen s mírným průběhem onemocnění.

U této věkové kategorie přitom nejsou podle lékařů mozkové příhody, a to zejména ve velkých cévách a v takovém rozsahu, běžné. "Zdá se, že virus způsobuje bezprecedentní zvýšené srážení krve ve velkých tepnách, což vede k těžké mozkové mrtvici," upozorňuje neurochirurg Thomas Oxley z Mount Sinai v New Yorku, v jehož péči bylo pět takových pacientů.

Cévní mozková příhoda ve velké cévě může způsobit velmi vážné poškození mozku, zejména pokud není sraženina včas odstraněna. „Z mých pěti pacientů jeden na mrtvici zemřel, další jsou v rehabilitačním zařízení na intenzivní péči a jen jeden nemocný šel zatím domů, ale s tím, že i on bude potřebovat intenzivní péči,” svěřil se se svými zkušenostmi Thomas Oxley.

Při ucpání velké tepny a zastavení toku krve dochází k odumírání mozkových buněk. Čím déle toto ucpání tepny trvá, tím je poškození mozku větší. Proto zde sehrává naprosto zásadní roli rychlé odborné ošetření. „Nejúčinnější léčba mrtvice velkých cév je podání léků, které sraženinu v mozku rozpustí. Ideální je, když se tak stane do dvou hodin, nicméně ještě do 6 hodin je naděje, že rozsah následků nebude tak velký,” dodal Oxley.

„Počet problémů se srážením, které denně řešíme na Jednotce intenzivní péče (JIP) je bezprecedentní. Zdá se, že se tak děje u velké části nemocných," napsal hematolog Jeffrey Laurence z Weill Cornell Medicine v New Yorku.

Může se to dít v důsledku tzv. cytokinové bouře, kdy srážlivost spustí přehnaná imunitní odpověď organismu na virus.

Jelikož léčba srážlivosti krve je velmi složitá, odborníci z celého světa se shodli, že je zapotřebí co nejdříve přijít na to, co za srážlivostí u každého jedince skutečně stojí.