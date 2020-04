Čínské trhy se zvířecím masem už zase fungují jako před epidemií

Zatímco více než třetina světové populace je kvůli neustále zesilující pandemii nového koronaviru v karanténě, život v Číně se pomalu vrací do normálu. A to se vším všudy, tedy i s pouličním prodejem živé zvěře a masa všeho druhu včetně toho z netopýrů, upozornili reportéři deníku The Daily Mail. Právě konzumace netopýrů je přitom považována za možnou cestu přenosu viru SARS-CoV-2 na člověka.