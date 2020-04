Čína tají informace o covid-19, aby vydělala na vakcíně, tvrdí Trumpův poradce

„Jedním z důvodů, proč nás zřejmě nepustili do země a nedali nám data o viru na začátku, je, že se snaží co nejrychleji získat vakcínu a přemýšlí nad tím jen jako nad konkurenčním obchodním soubojem. Je to obchodní záležitost, aby mohli prodat vakcínu světu,” řekl Navaro v televizi Fox News.

Čína ovšem jakoukoli netransparentnost popírá a Světová zdravotnická organizace (WHO) tvrdí, že Čína jí vše sdělovala a ona to předávala hned dál. Americký prezident Donald Trump ovšem kritizuje i WHO jako pročínskou a pozastavil jí podporu.

„My je ale porazíme. My je porazíme díky vůdcovství prezidenta Trumpa,” dodal poradce Navarro s tím, že na očkovací látce pracuje v USA ve spolupráci s místním ministerstvem zdravotnictví hned pět společností.

Dvě - Moderna a Inovio - už zahájily první etapu testů na lidech, kdy zjišťují jestli nemají vakcíny vedlejší účinky. Na lidech už testují své vakcíny i čínské firmy.

Spojené státy evidují zdaleka nejvíce nakažených i zemřelých s koronavirem na světě. Jejich čelní představitelé přitom opakovaně ukazují na Peking jako na hlavního viníka pandemie, když poukazují na to, že v rané fázi epidemie, jež propukla v čínské provincii Chu-pej, zatajoval některé údaje.

Výrobci vakcín see chtějí vzdát zisku

Vakcíny a léky proti covid-19 mohou přinášet velký zisk. Vzhledem k závažnosti situace však mnohé firmy, které je vyvíjejí, už řekly, že na pandemii nebudou vydělávat. Uvedla to třeba společnost British American Tobbaco, Johnson & Johnson nebo GSK a Sanofi.

„Ceny za vakcíny pro světovou populaci budou na neziskové bázi,“ řekl výkonný ředitel společnosti Medicines New Zealand Grame Jarvis s tím, že to platí pro období pandemie. Medicines New Zealand zastupuje na Novém Zélandu velké farmaceutické společnosti včetně GSK a Sanofi.

Jde i o to uvolnit vakcíny pro výrobu v jiných zemích, protože se tak zvýší výrobní kapacity.

OSN požaduje rovný přístup

V noci na úterý přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci, ve které žádá po generálním tajemníkovi organizace, aby se zasadil za „spravedlivý, transparentní, rovný a efektivní přístup a distribuci preventivních nástrojů, laboratorních testů, budoucích léků a budoucích vakcín proti covid-19”.

Cílem je, aby se těchto věcí dostalo všem, kteří je potřebují, a to zejména v rozvojových zemích. Rezoluce Valného shromáždění ale nejsou právně závazné a Rada bezpečnosti OSN se na žádném společném textu zatím neshodla.

Organizace Lékaři bez hranic už na začátku dubna vyzvala, aby na léky, testy a vakcíny proti nemoci covid-19 nebyly udělovány žádné patenty a zabránilo se neférovému profitování na pandemii. Organizace se obrátila na vlády, aby byly připraveny nejenom patentová řízení zastavit a udělené patenty zrušit, ale také přijmout další opatření, včetně regulace cen léků, testů a vakcín.

Kanada, Chile, Ekvádor a Německo už podnikly kroky k tomu, aby bylo snazší udělené patenty na léky pro boj s covid-19 obejít, a to vydáním nucených licencí pro léky, vakcíny a další zdravotnické prostředky pro boj s novým koronavirem.

V Kanadě už prošel prvním čtením zákon C-13 ke koronavirové krizi, který mimo jiné umožňuje v případě národního zájmu, jakým je boj s koronavirem, využívat i patentované léky pro boj s covid-19 bez souhlasu držitele licence. Podobný krok učinila izraelská vláda, která vydala nucenou licenci na patenty týkající se léků, u nichž zjišťuje, zda budou použitelné proti covid-19. Nucená licence umožňuje využívat v boji proti nemoci i levnější verze léků, které jsou nadále patentově chráněné.

V USA chtějí prodloužit patentovou ochranu léků

V USA aktuálně lobbisté prosazují zákon, který by prodloužil stávající patentovou ochranu o dalších deset let nad obvyklých dvacet u jakéhokoli „nového nebo stávajícího léku či zdravotnického zařízení či procesu, stroje nebo jeho součástí“. Návrh zákona už představil republikánský senátor Ben Sasse.

Zákon však zahrnuje i rozumný bod, že se to netýká léků a zařízení na boj s covid-19 v době vyhlášeného stavu nouze.

Argumentace daňovým poplatníkem

Nezisková společnost EFF, která se v USA zabývá ochranou občanských svobod v digitálním světě, upozornila, že léky i vakcíny jsou do značné části vyvíjeny z peněz daňových poplatníků.

Z balíčku pomoci ve výši dvou bilionů dolarů jdou miliardy na zdravotnické organizace. 995 miliónů dostanou Národní zdravotní instituty, z nichž 706 milionů půjde Národnímu institutu pro alergie a infekční nemoci. Dalších 80 miliónů dostane Úřad pro potraviny a léky na vývoj vakcín a 75 miliónů Národní vědecká nadace na výzkum nemoci covid-19. Podle serveru CNBC půjdou celkem na vývoj vakcín, léků a diagnostiky covid-19 z amerického balíčku tři miliardy dolarů. Využití preparátů by proto neměly blokovat patentové ochrany

Otázka patentové ochrany se týká i léku remdesivir, který je považován za nejslibnější při léčbě covid-19. Vyvinula jej společnost Gilead, která uplatňuje patentovou ochranu svých produktů ve více než 70 zemích světa. To by mohlo zabránit výrobě dostupných generik.