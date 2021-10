Čína dodatečně prověří tisíce krevních vzorků z Wu-chanu

Její zdroj řekl, že přípravy na testování už začaly. Potvrdil, že k němu dojde, jakmile vyprší dvouletá lhůta. Po tuto dobu se vzorky uchovávají pro případ, že by byly potřebné jako důkazní materiál v případných soudních sporech spjatých s dárci krve, od nichž pocházejí. Brzy vyprší dvouletá lhůta pro klíčové měsíce říjen a listopad 2019, kdy se podle většiny odborníků mohli koronavirem nakazit první lidé.

Liang Wan-nien, který vede čínský tým pracující v rámci Světové zdravotnické organizace (WHO) na vyšetřování vzniku nákazy, sdělil, že vzorky jsou zapečetěné a uskladněné. Čínští odborníci prý již „provedli několik posouzení a vyhodnocení metod testování a akčního plánu“, jímž se bude řídit další postup po uplynutí dvouleté lhůty.

„V reálném čase jsou to vzorky světově nejbližší (k době vzniku pandemie), které nám pomohou pochopit časový průběh této události,“ řekl Jen-čung Chuang, vedoucí pracovník americké Rady pro mezinárodní vztahy.

William Schaffner z Vanderbiltovy univerzity řekl, že vzorky by mohly ukázat, kdo a kde se nakazil jako první a jaký byl jeho věk a povolání. „Běžnou praxí je vzorky zpětně identifikovat. Takže byste mohli získat základní demografické údaje: věk, pohlaví, bydliště. Všechny tyto údaje budou k dispozici,“ tvrdil.

Podle něj by vzorky měly být převezeny do Ženevy nebo na jiné neutrální místo, aby se testování mohli zúčastnit odborníci WHO.