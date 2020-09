Chorvatsko zůstane zelené, o zpřísnění pro Čechy uvažuje Německo

Počet nakažených v Česku za čtvrtek rekordně vzrostl, nakažených přibylo 680. Podle Smolka uvažuje Německo, že nějak zpřísní opatření pro Čechy. „Máme informaci z Německa, že tam zvažují, že by buď celou Českou republiku, anebo Prahu dali do nějakého režimu, kdy by byla potřeba pětidenní karanténa případně v kombinaci s testem, ale toto je zatím pouze v rovině úvah,” řekl Smolek.