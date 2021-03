Chlíbek: Neschválenou čínskou vakcínu bych určitě nepoužil

Jednodávkovou vakcínu Johnson & Johnson by měla EMA schválit už příští týden. Vakcínu Sinopharm by pro nouzové po­užití musel schválit Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a posléze by muselo ministerstvo zdravotnictví udělit výjimku. Šéf resortu Jan Blatný (za ANO) už ale vícekrát řekl, že neschválené vakcíny by se v ČR používat neměly.