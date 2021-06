Cestování v létě: Rizika jsou trochu jiná než loni

„Nebude to určitě to samé, co bylo minulý rok, kdy se vytvořila nějaká pozaďová nálož v populaci nekontrolovaně,“ uvedl Dušek s odkazem na postupující očkování. Míní tím malá skrytá ohniska nákazy, která se postupně rozvinula ve větší epidemii. Podle něj by částečně naočkovaná a částečně promořená dospělá populace mohla být chráněna možná až z 60 procent.

Většina evropských zemí rozvolňuje opatření a WHO vztyčila varovný prst, aby se neopakovala situace z loňského léta. I tehdy Evropa začala s rozvolňováním, ale nedokázala včas zareagovat na šířící se komunitní přenos, který vedl ke ztrátám mnoha životů na podzim a v zimě.

„Neudělejme stejnou chybu,“ varoval šéf regionální organizace WHO pro Evropu Hans Kluge. Na rozdíl od situace před rokem jsou však nyní k dispozici protikoronavirové vakcíny a očkování lidí je ve vyspělých zemích světa naplno rozjeté.

Také podle Duška nehrozí, že by letošní turistická sezona dopadla stejně jako loni. „Neobávám se, že by cestování vytvářelo nějakou masivní nálož v populaci, ale riziko mohou představovat mutace, které by mohly snižovat účinnost vakcín,“ dodal s tím, že i v létě bude třeba ostražitost a lidé se budou muset testovat.