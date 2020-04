Cestování je pouze teorie, nikam vás nepustí, tvrdí Babiš

„Cestování do zahraničí je pouze teorie, nepustí vás. My jsme podle platných zákonů museli teoreticky rozvolnit i cestování do zahraničí, ale prakticky se nedostanete nikam,” uvedl v pátek Babiš ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu.

Do Chorvatska vás nepustí, do Rakouska musíte míst test na koronavirus.

Opatření, které kabinet schválil, je podle něj mířeno především na obchodní cesty a aby naše firmy mohly vysílat techniky a technici ze zahraničí mohli jezdit k nám.

„Neumím si představit, že si někdo z našich zaplatí test, který stojí 2900 korun a půjde na jeden den někde nakoupit do Německa,” uvedl Babiš s tím, že se sousedními státy ani uvolnění hranic neřeší.

„My ani nechceme, proč bysme to teď řešili, my jsme rozvolnili ČR a potřebujeme nastartovat a otevřít obchody,” uvedl Babiš s tím, že lidé podle něj mají být solidární a mají utrácet peníze doma. „Nějaká hromadná turistika je nesmysl. My tomu nebráníme, já jen můžu doporučit lidem, aby zůstali v ČR,” uvedl Babiš.

Premiér rovněž okomentoval rozhodnutí soudu, který ve čtvrtek zrušil nařízení ministerstva zdravotnictví o volném pohybu osob i omezení obchodu.

„Soud neřekl, že jsme postupovali špatně, soud řekl, že jsme měli postupovat podle jiného zákona, my jsme to včera večer napravili,” tvrdí Babiš, který se tak vyhnul odpovědi na otázku, zda se neobává soudních sporů o odškodné a ušlý zisk.