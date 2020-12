Česko může začít očkovat proti covidu 27. prosince, tvrdí Babiš

Česko začne očkovat proti koronaviru 27. prosince, pokud vakcíny dorazí už 26. prosince, řekl v neděli premiér Andrej Babiš (ANO). Sám se chce nechat očkovat, příští týden o tom rozhodne jeho lékař. Do konce prosince by mohla ČR dostat ještě jednu dodávku vakcín, a to 4870. V jednání je ještě dalších 19 500 dávek od firmy Pfizer, které by mohly být k dispozici ještě v prosinci.