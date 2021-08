Část lidí čeká přeočkování třetí dávkou, nastínil Vojtěch

Třetí dávka očkování čeká podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) určité skupiny lidí. Zatím není jasné, pro koho by přesně byla určena a od kdy se začnou tito lidé očkovat. Podle Vojtěcha k tomu ale dojde v dohledné době. Řekl to v úterý při představení podmínek pro návrat žáků do škol.