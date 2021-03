Brněnská nemocnice u sv. Anny připravuje studii k ivermektinu

Lékaři se postavili za svého kolegu primáře Michala Rezka, který jako první v Česku podal svým pacientům ivermektin. „Oceňuji, že pan primář chtěl nabídnout pacientům i něco dalšího, co by těm pacientům mohlo pomoct. Je známo za čtyřicet let, že lék pacientům neškodí,” řekla Špinarová.