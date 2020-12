Brity vyděsila další, ještě nakažlivější mutace koronaviru dovlečená z JAR

V současné době fungují mezi Londýnem a Kapským Městem čtyři spoje týdně, další čtyři linky létají z Johannesburgu. Od začátku listopadu se mohlo z Jihoafrické republiky uskutečnit na 50 letů a do země se tak dostaly tisíce lidí. Velká Británie proto omezuje cesty do JAR a všichni, kdo byli v posledních 14 dnech v této zemi nebo přišli do kontaktu s někým, kdo tam byl, musí okamžitě do karantény.