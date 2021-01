Britský ministr hájí prodlevu mezi dávkami vakcín, lékaři se obávají menší účinnosti

U obou dosud schválených a používaných vakcín ve Velké Británii, očkovací látky od Pfizeru a také té od firmy AstraZeneca (tzv. oxfordská vakcína), se spoléhá na to, že nejúčinnější budou dvě dávky, a to ideálně s odstupem tří týdnů. Avšak ve snaze zastavit šíření koronaviru od tohoto pravidla Britové upustili, aby mohli co nejdříve dát co nejvíce lidem první dávku.