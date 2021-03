Britská mutace stojí za 60 procenty případů ve Francii. Calais čeká víkendová uzávěra

Od 15. března budou ve Francii očkovat také lékárníci, příslušná právní norma bude schválena v pátek, uvedl ministr zdravotnictví Olivier Véran. Budou používat přípravek od společnosti AstraZeneca. Francie chce do poloviny dubna naočkovat deset milionů lidí, do poloviny května 20 milionů lidí a 30 milionů do léta, uvedl premiér Castex. Dosud dostalo očkování 3,1 milionu Francouzů.