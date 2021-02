Británie řeší, jak pustit lidi na koncerty a do divadel

O možném řešení v úterý promluvil šéf kabinetu Johnson. Podle něj by mohlo být řešením absolvování takzvaných rapid testů, které u člověka dokážou odhalit množství protilátek. „To, v kombinaci s očkováním, bude pravděpodobně cesta dopředu,” řekl na tiskové konferenci.

Například noční kluby jsou bez přerušení uzavřeny už od prvního lockdownu z jara minulého roku. Divadla si zase stěžovala na to, že dodržování hygienických pravidel jim v podstatě znemožňuje smysluplně ekonomicky fungovat. Johnson mluví o nejtvrdším oříšku.

Testování návštěvníků by nebylo jednoduché. Lidé by museli nejdříve čekat ve frontě na odebrání vzorku a poté asi čtvrt hodiny na výsledek.

V Británii musejí lidé z rizikových oblastí do karantény

Pořadatelé by tak pravděpodobně navýšili cenu za vstupné. Zároveň by muselo ministerstvo zdravotnictví vymyslet způsob, jakým řešit případně pozitivně testované a ty, se kterými přišli do kontaktu.