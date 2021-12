Británie chce od úterý po všech cestujících negativní test na koronavirus

Všichni cestující budou test muset absolvovat nanejvýš 48 hodin před příjezdem do Británie. Nová povinnost, která se týká rovněž očkovaných lidí, začne platit od úterních 05:00 SEČ.

Ministr také uvedl, že seznam zemí, z nichž není až na výjimky do Británie možné vůbec cestovat, Spojené království od pondělního rána rozšiřuje o Nigérii. Z této africké země budou moci nově přiletět jen občané Británie a Irska, které pak čeká karanténa.

Pro cestování z České republiky do Británie začala od úterý tohoto týdne kvůli omikronu platit nová opatření. Lidé očkovaní proti covidu-19 teď musejí vyplnit příjezdový formulář a mít objednaný a zaplacený PCR test na druhý den po příjezdu do země. Do obdržení negativního výsledku musejí zůstat v samoizolaci.