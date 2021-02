Brífink ministra Hamáčka po jednání krizového štábu. Čekáme na tiskovou konferenci

Hamáček by se mohl vyjádřit i k postupnému rozvolňování v oblasti školství. V pondělí po jednání vlády totiž uvedl, že potřebuje 24 hodin na vypracování plánu pro návrat žáků do škol.

Již dříve pak uvedl, že by se první část studentů mohla vrátit do lavic na přelomu února a března. „Budeme dělat vše pro to, aby termínem pro návrat byl přelom února a března, ale bude to záviset na tom, jestli se podaří připravit celý projekt testování,“ řekl.