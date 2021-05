Bezdomovci v Praze jsou téměř bez covidu

Staráme se o dva tisíce klientů ročně. Pozitivních bylo 80 osob, nemocných do pěti

Podle něho bylo za celou dobu pandemie pozitivně testováno osm desítek lidí bez domova, a to nejvíce na přelomu roku. A těžší průběh onemocnění covid? „Do pěti lidí,“ uvedl Svoboda. Potvrzuje, že bezdomovců s covidem bylo výrazně méně, než se očekávalo.

Azyly Naděje pak bezdomovcům pomáhají zaregistrovat se k očkování v systému, jak ho nastavuje stát. „Jedná se také s ministerstvem zdravotnictví o tom, zda by bylo možné očkovat i v našich ordinacích,“ dodal Svoboda a ukazuje reportérovi Práva ordinaci praktického lékaře a stomatologa v azylu pod mostem u křižovatky Bulhar.

Kateřina Sehnoutková, která vede denní centrum Naděje naproti v Bolzanově ulici, specializované na mladé do 26 let, si vývoj pandemie v jejich zařízení pochvaluje: „Covidem jsme propluli dobře.” Někteří klienti jsou podle ní i pravidelně testováni, protože si našli příležitostnou práci.

„Včera mi dělali test. Dělám na stavbě. To víte, kde bychom ten covid chytili, když jsme pořád venku a lidi se nás straní,“ dodává muž bez domova původem ze Slovenska .

Další klientka před Nadějí ani na první pohled jako člověk z ulice nevypadá. Věk kolem dvaceti let, čisté oblečení. „Už jsme si s přítelem našli práci, a hlavně jsme dostali malý kvartýr. Když se chce, tak to jde se z ulice dostat. A to víte, že bezdomovci bývají i dost nemocní, ale covidem zrovna ne. O nikom nevím,“ shrnuje dívka.