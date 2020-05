Benevolentní postup Švédska v boji proti koronaviru začíná mít trhliny

„Pokud bychom chtěli zjistit, kdy byl podobně vysoký počet úmrtí během jednoho měsíce, museli bychom se vrátit až do roku 1993, konkrétně do prosince,“ uvedl Tomas Johansson ze švédského statistického úřadu. Nejen prosinec, ale celý rok 1993 se zapsal do historie země jako rok s nejvyšším počtem úmrtí.