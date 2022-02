Belgie ruší omezení pro restaurace i povinnou práci z domova

Znamená to, že od 19. února budou moci restaurace a bary zůstat otevřeny déle než do 23 hodin. Přestane platit i omezení počtu hostů u jednoho stolu. Zákazníci také budou moci chodit do obchodů ve větších skupinách než dvoučlenných.

Lidé, kteří mohou pracovat z domova, to již nebudou mít povinné, bude to však stále "silně doporučeno". Děti mladší 12 let budou moci chodit do škol bez roušek.