Babiš: Povinné očkování? U starších je to nevyhnutelné

Návrh má ministerstvo zdravotnictví předložit už v příštích dnech. Zákon by se kvůli tomu měnit nemusel, stačilo by doplnit ministerskou vyhlášku.

Nejvíce ohrožená skupina

„Je to nevyhnutelné. Je to jediné řešení. Dokonce na základě vývoje hospitalizace na JIP jsme přesvědčeni, že možná povinnost očkovat by mohla být od věkové kategorie 50 plus,” sdělil ve čtvrtek Babiš po jednání vlády.

Ještě na začátku týdne se mluvilo o hranici 60 let. S tím epidemiologové souhlasí. „Tento návrh padl, já jsem neprotestoval. MeSES dlouhodobě prosazuje očkování profesních skupin, jako jsou zdravotníci, sociální služby a učitelé,“ sdělil Právu epidemiolog a vedoucí Mezioborové skupiny MeSES Petr Smejkal, který je rovněž členem zmíněné vládní rady.

Jasno má být nejpozději příští úterý, aby se začalo s přípravou IT systému a logistických změn. Zřejmě by bylo nutné navýšit kapacity očkovacích míst.

Premiér s odkazem na odborníky dodal, že vybrané skupiny by měly mít ukončené očkování do 1. února 2022, povinnost by mohla začít platit pak.

„Do února je čas se nechat očkovat. Samozřejmě čím dřív, tím líp, ale dřív než v lednu by se to stejně nestihlo,“ dodal Smejkal. Řešit je podle Babiše třeba i situaci těch, kteří se kvůli zdravotním problémům očkovat nemohou. Lékaři jim musí tuto informaci zadat do systému infekčních nemocí.

Reakce seniorů jsou zatím podle předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové rozpolcené. Někteří praktici jim navíc očkování nedoporučují, pokud mají po covidu vysoké protilátky. Vláda by to podle ní měla zohlednit.

Desatová upozornila, že část seniorů nevidí k očkování důvod, jelikož jsou v dobré kondici a vůči nákaze jsou i po kontaktu s nakaženým imunní. „Nedovedu si představit, jak by seniory, kteří se nechtějí nechat očkovat a trvají na změření protilátek po diskusi s lékařem, někdo nutil. Sebrali by jim důchod nebo je vystěhovali?“ dodala pro ČT.

U zdravotníků nic neobvyklého

Pro povinné očkování profesí, které jsou v přímém kontaktu s rizikovými osobami, se vyslovila Česká lékařská komora, řada odborníků i některé nemocnice. „Jelikož nám na umělé plicní ventilaci leží 90 procent neočkovaných a blokují přístup zdravotní péče těm, kteří jsou disciplinovaní a očkovaní, tak jsem pro povinné očkování. Pro zdravotníky, pro sociální služby, ale i pro skupiny seniorů, a dal bych to už od 50 let,“ prohlásil ředitel FN u svaté Anny v Brně Vlastimil Vajdák.

Mezi tamními lékaři je sice 90 procent naočkováno, u nižšího zdravotního personálu je to ale kolem 70 procent.

Stejným směrem jdou podle biochemika a prorektora Univerzity Karlovy Jana Konvalinky i další evropské země, například Rakousko. „Naši studenti musí mít odjakživa očkování proti hepatitidě B, pokud chtějí na praktika. Není na tom nic mimořádného. Je to určitě čistší přístup než ‚dobrovolnost‘ doprovázená restrikcemi neočkovaných,“ řekl.

Podobně mluvil i epidemiolog Roman Prymula. „V první etapě bych viděl povinnost pro zdravotníky a pracovníky zařízení sociální péče. Jinak bych plošnou povinnost nedoporučoval,“ podotkl v ČT. Pokud by se ale měly periodicky opakovat další a další vlny epidemie, bylo by to podle něj asi namístě.

Co učitelé a řidiči veřejné dopravy?

Plošné povinné očkování starších 18 let prosazuje například lékařská komora, někteří členové končící vlády a nebránilo by se tomu zřejmě ani ministerstvo zdravotnictví.

Babiš řekl, že by se nařízení mohlo týkat i hasičů, policistů nebo třeba vojáků. Ti teď vypomáhají v zatížených nemocnicích nebo třeba v domovech seniorů. Podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty naočkováno je již 85 procent vojáků. „Osobně v povinném očkování problém nevidím, protože už dnes v některých oblastech povinné očkování pro vojáky existuje,“ řekl Opata. Dodal, že vojáci musejí být očkovaní při výjezdech do misí nebo na zahraniční cvičení.

Diskuse se podle informací Práva z vládních zdrojů vede i o povinném očkování učitelů či řidičů veřejné dopravy.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) sdělil, že k nařízení vakcinace nebude třeba změna zákona. Stačit by měla změna vyhlášky k zákonu o ochraně veřejného zdraví. Podle pirátského experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála může být taková cesta schůdná. Povinné očkování profesí, které jsou v přímém kontaktu s ohroženými skupinami, má podle něj smysl v situaci, kdy se nemohou třetí osoby samy dostatečně chránit. Třeba na onkologických odděleních.

„Myslím, že je sporné, pokud do toho budou nutit i policisty, kteří nepřicházejí z epidemiologického hlediska do kontaktu s lidmi víc než jiné profese,“ dodal Dostál.