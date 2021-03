AstraZeneca znovu snižuje dodávky vakcíny pro EU

Farmaceutická společnost AstraZeneca nyní předpovídá, že její dodávky vakcíny proti covidu-19 pro Evropskou unii do konce března dosáhnou objemu asi 30 milionů dávek. Ukazuje to interní dokument, ke kterému se dostala agentura Reuters. AstraZeneca tak údajně dále snížila svou předpověď poté, co se na začátku roku ukázalo, že nedodá původně slíbených 90 milionů dávek.