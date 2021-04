AstraZeneca v Evropské unii: co země, to jiná pravidla

Unijní ministři zdravotnictví se sešli ve středu večer na podnět portugalského předsednictví. K nalezení „jednotného hlasu“, což by „obnovilo důvěru veřejnosti v očkování “, je vyzvala i eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová.

Německá, italská a španělská vláda například doporučily očkovat jen lidi od 60 let, Francie bude nadále očkovat vakcínou lidi nad 55 let. „Jsou známky lehkého rizika sraženin většinou u lidí pod 50 let, takže není důvod nepokračovat v očkování lidí ve věku 55 a více let,“ prohlásil šéf francouzské očkovací strategie Alain Fischer.