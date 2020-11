Americký úřad povolil domácí test na koronavirus

Vzorek odebraný výtěrem z nosu se vloží do lahvičky, která se poté umístí do testovací jednotky, jež materiál analyzuje. Výsledky podle FDA ukáže testovací jednotka barevnou změnou LED indikátorů. Přesný návod k použití testu je součástí předpisu.

Sada je vyvinuta tak, aby ji mohli použít lidé starší 14 let, v případě mladších osob by měl test provést zdravotník. Výrobce uvádí, že by se cena měla pohybovat v přepočtu kolem tisíce korun.