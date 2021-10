Americký regulátor schválil vakcínu Pfizer pro děti mezi pěti a 11 lety

Dětem hrozí menší riziko těžkého průběhu onemocnění nebo úmrtí po nákaze koronavirem, virus nicméně i tak tuto věkovou skupinu v USA poměrně silně zasáhl. Podle FDA bylo od začátku pandemie do amerických nemocnic přijato kolem 8300 dětí mezi pěti a 11 lety, z nichž asi třetina vyžadovala intenzivní péči. Téměř sto dětí po nákaze zemřelo.

Pfizer již dříve oznámil, že v případě kladného rozhodnutí FDA začne ihned rozvážet miliony lahviček s vakcínou do ordinací lékařů, lékáren a dalších očkovacích míst. Lahvičky s dětskou dávkou přitom budou mít oranžové víčko na rozdíl od fialového, které mají nádobky se standardně silnou dávkou určenou pro starší pacienty.

CDC se v úterý vyjádří k tomu, zda vakcínu povolí pro všechny děti mezi pěti a 11 lety v USA, nebo jejich okruh zúží na základě určitých kritérií. V případě třetí posilovací dávky vakcíny Pfizeru například doporučilo aplikaci jen u osob starších 65 let, těch, kteří mají ohroženou imunitu, anebo jim hrozí větší riziko nákazy na pracovišti. Pokud by však CDC žádná omezení nestanovilo, mělo by od příštího týdne nárok na očkování asi 28 milionů amerických dětí.