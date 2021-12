Agrese antivaxerů vůči lékařským osobnostem roste

Co Čech, to doktor. Zdravotníci čelí aroganci a urážkám

„Zabýváme se tím. Co se týče útoků, převážně se jedná o verbální nebo psanou formu. Že by někdo přímo napadal fyzicky, o tom informaci nemám,“ řekl šéf Moravčík.

To podporuje i výpověď jednoho z antivaxerů Patrika Tušla, se kterým Právo mluvilo. Často osobně verbálně útočí právě na šéfa lékařské komory Kubka a natáčí to na videa, která publikuje.

„Pokud se budeme tvářit, že sprostě urážet a vyhrožovat lidem na sociálních sítích je normální, a daný člověk to musí přijmout jako daň za to, že někde něco řekl do novin, pak už je jen otázka času, kdy některý z nich vezme kámen a hodí jím,“ upozornil sociolog Buchtík.

„Stát by za stavu nouze měl postupovat mnohem razantněji. Jakýpak přestupek? Nebezpečné vyhrožování, které vzbudí obavu v člověku, to je trestný čin. Výtržnictví, to znamená hrubé, sprosté urážky za přítomnosti dalších osob, to je trestný čin. Ve zkráceném řízení lze takový trestný čin vyřešit během dvou týdnů,“ uvedl Mach.