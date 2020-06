Co nezapomenout, když jdete do lesa, aneb 3 nejdůležitější věci správného zálesáka

Šum listí, vůně borovic. Vy a příroda. Nikdo nikde. Čistá hlava. Do přírody si chodíme většinou dobít baterky a vyčistit hlavu. Někteří lidé chtějí však v divočině zažít adrenalin nebo dobrodružství. Nicméně i naše lesy mohou člověka zaskočit. Nenechte se překvapit českou „divočinou“ a mějte s sebou minimálně tyto 3 věci.

Pokud se zeptáte 10 lidí, kterou jednu jedinou věc by si vzali do lesa, 9 z nich odpoví nůž . Téměř vždy se najde v přírodě situace, kdy se vám bude tento pomocník hodit. Ať už si potřebujete otevřít konzervu, naříznou buřta, nebo očistit hříbka, kterého jste právě našli.

Když se vám nečekaně protáhne výlet a začne se stmívat, velmi rychle zjistíte, jak by vám svícení pod nohy bodlo. Malá ruční svítilna se vejde do každého batohu a věřte, že tahle investice stojí určitě za to. Baterka nebo čelovka je prostě nutností ve výbavě. Nespoléhejte se na mobil, který se může vybít a vy bude ztraceni ve tmě. Čelovka má navíc výhodu v tom, že uvidíte parádně na cestu a budete mít volné ruce při případném pádu.