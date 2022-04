Pohledem Thomase Kulidakise: Kapitalista v rouše komunistickém

Česká vláda vedená koalicí ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů se zatím moc nepředvedla. Samozřejmě ví, že vymlouvat se neustále na válku na Ukrajině a na to, že je nová, nelze. I kdyby to bylo odůvodnění správné, řešení to není. Navíc, ne za vše může Putinova agrese na Ukrajině.