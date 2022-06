Očima Saši Mitrofanova: Závěrečný útok vrubounů posvátných před jejich odchodem do zapomnění

Vrubouni se u nás ale v uplynulých dnech připomněli nikoli v samičí, nýbrž v samčí formě. Když se nezaujatý pozorovatel podívá na současné vitální možnosti prezidenta republiky a ombudsmana, musí se upřímně podivovat jejich výkonu, kdy se stále snaží uzvednout nebo utáhnout břemeno o stonásobcích jejich vlastních schopností. A to nemusí být ten pozorovatel ze starého Egypta. Stačí běžný zájemce o české politické dění.

Stanislav Křeček si myslel, že už bude trávit čas jen na chalupě. Ale vtom zavolal Miloš Zeman. Zeptal se Křečka, jestli by kandidoval na ombudsmana. Ten kandidaturu na ombudsmana vzal jako službu prezidentovi, který hledal kandidáta. Ó, jak pevné je bratrstvo vrubounů posvátných! Je to svým způsobem dojemné, uznejte. Jo a taky to prý vzal Křeček i jako službu lidem.

Miloš Zeman na závěr své premiérské kariéry v roce 2002 novinářům doporučoval, aby se jednou zeptali jeho rakve, jestli bude kandidovat na prezidenta. Všude říkal, že bude na tuty trávit důchod ve svém doupěti na Vysočině. Jak to bylo, pohádko? Jak by to bylo, pitomečku. Musíš znát nejnovější dějiny.

A tak před sebou oba vrubouni váleli kuličku svých činů a výroků. U Zemana je obsah kuličky všeobecně znám. Co se týče Křečka, není tolik ve světle reflektorů, sluší se proto řadu věcí připomenout.

Jenže léta běží, vážení, a blíží se odchod do zapomnění. To musí být po tolika letech válení mrzuté. Závěr by měl být poznamenán snahou o napnutí zbytku sil, aby stopa z dávné minulosti, kterou za sebou nechávají, se ještě na chvíli pořádně obarvila do správných odstínů. A pokusy přišly.

Křeček odebral své zástupkyni Monice Šimůnkové všechny agendy s účinností od 1. července. Podle jejích slov jí sdělil, že nebude tolerovat jiné názory. Stalo se tak poté, kdy Senát minulý týden usnesením vyzval Křečka k tomu, aby přestal se svými xenofobními a rasistickými výroky, kterými poškozuje postavení ombudsmana.

Zeman dlouho hledal sabotážníka a nakonec ho našel. Také se skrýval v Senátu! Náhoda? Nemyslím si to…