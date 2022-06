Sabotáž během Zemanovy hospitalizace? Hrad dal podnět, aby to Blažek prověřil

Zeman již dříve prostřednictvím právníka Marka Nespaly tento krok avizoval. „Když vám někdo chce vzít pravomoci, tak to už je hodně přes čáru. Ale opravdu hodně přes čáru,“ uvedl již dříve Nespala.

Nyní Hrad tvrdí, že úvahy o zbavení prezidenta jeho pravomocí mohly vyústit v „poškození ústavního zřízení České republiky, a to za zneužití postavení osob z řad lékařů, některých senátorů a dokonce i akademické obce”.

„Základní pohnutkou prezidenta republiky k podání příslušného podnětu je odstranění nebezpečí modelového zásahu do ústavních pravomocí přímo voleného prezidenta republiky, a to zejména do budoucna,” tvrdí Ovčáček.