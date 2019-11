Očima Saši Mitrofanova: Spirála po třiceti letech

Za necelých deset let, v červnu 1999 v anketě LN Co přinesou Češi do EU? Jiří Talafous, Brno uvedl: „Jako národ jsme vzdělaní a šikovní, žádný z nás se ve světě neztratil, naopak, mnoho jich proslulo. Jsem na nás jako národ hrdý a věřím, že budeme přínosem pro větší společenství.“ A Jana Zeisová, Praha 6 odpověděla: „Fušerství, vyčůranost, šlendrián, alibismus, nacionalismus.“

Spirála dějin se točila a dnes je to třicet let od listopadu 1989. Republika je samostatná, svobodná, demokratická. Ostatní Havlova přání se naplnila podmíněně. Některá vůbec. Lhostejnost k věcem obecným, ješitnost, ctižádost, sobectví, osobní ambice a rivality mají žně. Kvete blín politické prostoty, která je základem úspěchu nositelů zmíněných vlastností. Není to nic nového v lidské historii. Nic speciálně českého. Jen to vždy končívalo špatně pro jedince, kteří uznávají ty jednoduché recepty.