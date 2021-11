Očima Saši Mitrofanova: Po pirátské maturitě

Vypadalo to včera pozdě večer na sítích jako radost rodičů z potomka, který je sice mimořádně nadaný, ale zároveň se příliš zhlédl v pocitu, že svět mu patří už teď a že starouši do toho nemají co mluvit. Přes to přese všechno se soustředil a odmaturoval. A tak ve veřejném prostoru hlasitě žuchaly šutry padající z mnoha voličských srdcí: Piráti se rozhodli, že vstoupí do Fialovy vlády!