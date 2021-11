Richterová: Někteří kandidáti SPOLU na ministry jsou nepřijatelní

Do médií unikla část pirátské analýzy k volebnímu neúspěchu, kvůli kterému ve Sněmovně zasednou jen čtyři vaši poslanci. Za viníky jste v této analýze označili Starosty, kteří vyzývali ke kroužkování. Zlobíte se na Starosty?

Analýzu jsme poslali předsedovi STAN Vítu Rakušanovi. Je to interní věc k projednání, která obsahuje poměrně závažná zjištění. My jsme šli ale do voleb s jasným cílem, abychom vrátili šanci na demokratické směřování naší země, aby justice nesloužila zájmům jednoho oligarchy a aby budoucnost pro naše děti byla opravdu v Evropě, nikoli v Rusku. A tyhle věci se povedly.

Zajímají mě spíše vaše emoce. Zlobíte se na Starosty?

Emoce jsou lidské, také je mám. Beru to ale tak, že mám odpovědnost vůči voličům. Cítím zodpovědnost je zastupovat, a proto považuji za profesionální dát emoce stranou, byť nepopírám, že tam samozřejmě jsou.

Jaká je v koalici vzhledem k některým výrokům Starostů na vaši adresu atmosféra?

Těmi výroky vypovídají zejména sami o sobě. My to ale musíme řešit hlavně interně. Je to důležité, protože k porušení smlouvy opravdu došlo. Já jsem člověk, který drží slovo, a když podám ruku, tak to platí. Počítala jsem s tím, že takhle to prostě bude.

Starostové současně odmítli nést odpovědnost za váš neúspěch. Řekli, že na vině byla spousta jiných faktorů. Nemají pravdu? Nebyla hlavní chyba na vaší straně?

Je nám jasné, že jsme udělali chyby. To je pravda. Současně jsme ale potřebovali zanalyzovat, zda došlo k porušení smlouvy, což došlo.

Obrovský vliv měla ale také dezinformační kampaň. Už i dosluhující premiér Andrej Babiš (ANO) přiznal, že si v kampani vymýšlel. A obrovská část lidí uvěřila úplně absurdním výmyslům. Jedním z nich bylo, že bychom chtěli lidem nastěhovat migranty do chalup a chat. To naše voliče znejistilo. Vznikalo navíc zhruba 160 lživých příběhů měsíčně, které jsme se snažili vysvětlit.

Není to jen výmluva pro to, abyste si přiznali, že jste udělali spoustu přešlapů? Namátkou mě například napadá kandidát na ministra zdravotnictví Ondřej Dostál, který krátce před volbami přiznal, že není naočkovaný.

Velmi důkladně řešíme, co můžeme udělat pro to, aby si byl každý kandidát vědom svých slov. U pana Dostála šlo ale o principiální otázku, jak nakládat s protilátkami. Tato otázka je pro mě strašně důležitá, protože potřebujeme, aby nebyli diskriminováni lidé, kteří mají protilátky.

Podle vás je tedy v pořádku, aby váš kandidát na ministra zdravotnictví nebyl naočkovaný v momentě, kdy všechny přesvědčujete, aby se nechali naočkovat?

Respektuji, že i u jiných nemocí platí možnost uznávat protilátky. Toho, čeho chceme dosáhnout očkováním, je dosaženo přirozenou imunitou. A byť vyzývám a podporuji, aby se lidé, kteří covid prodělali a protilátky mají, nechali očkovat, tak současně chci, aby očkování bylo vždycky dobrovolné a lidé, kteří mají vysoké protilátky, nebyli do něho nuceni. Tito lidé jsou v dnešním systému tlačeni k očkování a mně připadá, že to ani medicínsky nedává smysl.

Takže si nemyslíte, že vás to stálo politické body?

To vyjádření bylo nešťastné a nebyla to dobrá komunikace. Stojím si ale za tím, aby bylo očkování dobrovolné a že je potřeba dořešit protilátky.

Budeme se muset asi proti některým kandidátům koalice SPOLU na ministry vymezit, probíráme to zatím interně. Jsou pro nás ale nepřijatelní lidé, kteří měli v minulosti problémy, tedy například nějaké závažné kauzy.

Mělo by současné vedení kandidovat znovu do čela strany?

Cítím velkou zodpovědnost za to, jak volby na počty mandátů pro Piráty dopadly. Byla jsem jak ve vedení strany, tak ve vedení té kampaně, takže myslím, že já z toho nějakou zodpovědnost vyvodím.

Ve středu jste byla zvolena místopředsedkyní Sněmovny, neuspěla jste ale v prvním kole. Co se stalo?

Bylo to trošku nepříjemné. Nicméně je tam spousta nových kolegů a kolegyň. A ty volby ve Sněmovně mají záludnost, jelikož musíte označit každé jméno. Nestačí tedy jenom zakroužkovat, které volíte, ale musíte i zakřížkovat, které nevolíte. Volební komise pak hlásila, že tam bylo osm neplatných lístků, kde bylo sice kroužkováno, ale nebylo křížkováno.

Podle vás to byla tedy shoda náhod i přesto, že ostatní kandidáti z obou koalic byli zvoleni hned v prvním kole?

Já myslím, že to tak vypadá.

Takže není možné, že by někdo z koalice nehlasoval, aby vaší straně naznačil, že vás ve vládní koalici nechtějí?

Jsou takové spekulace, ale myslím si, že jsou to jenom spekulace.

Míříte do vlády. Nebojíte se, že to vaši stranu rozdělí a dojde k vnitrostranickým sporům?

Hlasy proti vstupu do vlády jsou silné. To je pravda, zaznívá spousta argumentů pro a proti. Jsem ale hrdá na to, jakým způsobem jsme fungovali poslední čtyři roky ve Sněmovně, kdy jsme se jako nový klub se se vším seznamovali a současně jsme byli oceňováni jako ti nejpracovitější. Nikdo z nás z klubu neodešel, zůstali jsme plně soudržní a myslím si, že úplně stejně budeme fungovat i nadále.

Neriskujete, že vstupem do vlády se z Pirátů stane to, co se stalo z ČSSD ve vládě s ANO? Nebojíte se, že vás ostatní strany převálcují? Ve Sněmovně máte přeci jen čtyři poslance a vaše zastoupení není úplně silné.

Je pravda, že naše zastoupení je početně velmi malé. Současně ale slib v podobě programu, který chceme naplňovat, je velká věc, za kterou si třeba já osobně velmi stojím.

Dokážete se tedy ve vládě dostatečně prosadit?

To nyní vyhodnocujeme.

Jste spokojeni s počtem ministerstev, které jste vyjednali?

Jsem spokojená s tím, co můžeme skrze ministerstva udělat. A co se týká samotného počtu, na který se ptáte, tak v koaliční smlouvě si STAN vymínil pojistku, že maximálně budeme mít my dva ministry na jednoho jejich.

Při vyjednávání jsme ustoupili, protože nám bylo jasné, že vzhledem k výsledku voleb není možné původní dohodu zrealizovat. Teď to považuji za rovné zastoupení.

Vypadá to, že obsadíte ministerstvo zahraničí, které by mohl vést Jan Lipavský. A ministerstvu pro místní rozvoj by měl šéfovat zase Bartoš. Jsou to dva noví členové vlády?

Je to velmi pravděpodobné, ale rozhodne naše členská základna.

Co budete dělat, když prezident Miloš Zeman odmítne jmenovat jednoho z vašich navrhovaných kandidátů, jak už se několikrát v minulosti stalo?

Jsem přesvědčená, že Fiala bude vůči panu prezidentovi v úplně jiné pozici, než v jaké byl Andrej Babiš. Ten byl v pozici submisivní a zavázané.

Myslím, že nebude potřeba, abychom ustoupili.

Je někdo z koalice SPOLU, kdo by podle vás neměl být ministrem? Padají už různá jména, tak je někdo, s kým nesouhlasíte?

Budeme se muset asi proti některým jménům vymezit, probíráme to zatím interně.

Proti jakým jménům?

Jsou pro nás nepřijatelní lidé, kteří měli v minulosti problémy, tedy například nějaké závažné kauzy.

Co třeba paní Černochová, jejíž poradce má vazbu na firmu, která má zájem o armádní tendr?

Tyhle věci si necháme na jednání s partnery.

Vy jste byla jednou z adeptek do čela resortu ministerstva práce a sociálních věcí, nakonec budete v čele Sněmovny. Neměla jste o místo více usilovat?

Místo nám nebylo ani nabídnuto. A vzhledem k tomu, jak volby pro nás mandátově dopadly a zároveň, že o místo usilovala koalice SPOLU a mně do toho vstoupily i osobní důvody, jsme se rozhodli, že bude lepší vést to jinak.

Podle informací Novinek bude v čele resortu šéf lidovců Marian Jurečka. Je to podle vás adekvátní kandidát?

Nejde jenom o toho člověka, tedy ministra, ale o to, jaký má tým odborníků a jaké lidi si vezme na resort s sebou. Já bych chtěla vyzdvihnout, že my jsme budovali celou dobu expertní týmy a jednotlivé oblasti. Nyní se ukázalo, že my i lidovci máme týmy v sociální oblasti rozsáhlé. To je něco, co oceňuji. Jurečka má mít šanci ukázat, co v něm je.

Vy jste jednou z těch expertů na ministerstvo práce a sociálních věcí. Myslíte, že byste byla lepší ministryně práce a sociálních věcí než pan Jurečka, jehož jméno je spojeno spíše s resortem zemědělství?

V té aktuální situaci, jaká je, tahle otázka vlastně není na stole.

Určitě si něco myslíte.

A nechám si to pro sebe.