Richterová vyvolala první koaliční bouři

„Nevím, jestli si to pamatuju dobře, ale jak se říkalo ‚volte jakou koalici chcete, všichni jsme tu proto, abychom spolupracovali a odstranili Andreje Babiše‘, to byla jenom taková legrace, ne?“ uvedl na Twitteru jihočeský hejtman Kuba.

„Omlouvám se, ale tohle kádrování nemám rád. Tak měli kandidovat s tím, že ODS je špatná, má tam dinosaury, a s tím vyhrát volby. Pak by to bylo jasný. Takhle to ale nebylo. Výsledek je, že tam jsou 4. Slovy čtyři. A pořád hledají problém u někoho jiného,“ dodal.