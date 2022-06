Očima Saši Mitrofanova: Obytňák by mohl zůstat v cirkuse

Své sliby měnil už nejednou. Stačí, když si vybavíte ten základní, že do politiky nepůjde, a pak ten, že nechce kandidovat do Sněmovny, nebude premiérem atd.

Na druhou stranu to znamená, že všechno může být jinak. Neoznámí, zdalipak se zapojí do soutěže prezidentských kandidátů v září, ale třeba dříve, nebo později, anebo vůbec.

Já vím, pokuta za Babiše tvoří milion a něco, a vydělávajících lidí je tolik, že kdyby se to rovným dílem rozdělilo, tak to bude pakatel, že jo, a vzhledem k tomu, že za Babiše bylo líp, nebuďte škrti a složte se Andrejovi na flastr…

Babiš se bude soudit dál a je to jeho svaté právo. Jenže v případě, že by kandidoval na prezidenta a byl zvolen, měl by český stát unikátní sbírku svých hlav: od vězně estébáků až k jejich pravděpodobnému pomocníkovi. To by byl panečku pluralismus!