Očima Saši Mitrofanova: Milion chvilek, jeden kočkopes

Mikuláš Minář rezignoval na funkci předsedy spolku Milion chvilek. Chce založit hnutí, se kterým by se v příštím roce zřejmě zúčastnil sněmovních voleb. Vstup do politiky mladého, organizačně schopného člověka může být naděje. Nebo důsledek jeho mladého věku a schopností jen organizačních. Z toho může vyplynout příliš vysoké sebehodnocení a přirozená vada politického zraku, která dovoluje vidět pouze část prostředí, do kterého chce skočit po hlavě.