Očima Saši Mitrofanova: K prezidentským kandidátům aneb Lze scelit nescelitelné?

Jinými slovy Čína pohlcuje ta místa na zeměkouli, která jí to dovolí, zpravidla bez zabíjení cizích a svých lidí. Rusko to jinak než vražděním historicky neumí, což dokázalo v nedávné minulosti v Gruzii bezprostředně a na Donbase zprostředkovaně. Současné tlačení světa ke Karibské krizi číslo 2 na rusko-ukrajinské hranici s předinvazním hromaděním jednotek a zbraní považují sice mnozí za pouhé vydírání, ale puška, která visí na scéně, musí do konce představení vystřelit.