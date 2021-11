Očima Saši Mitrofanova: Jak kolektivní Máňa z ANO dělala žvanírnu

V tomto stanovisku se uvádí, že „předpokladem pro to, aby poslanec, člen vlády, mohl být volen do funkce předsedy Sněmovny, je předchozí zánik členství ve vládě. Toto by mělo být prokázáno nejpozději v okamžiku, kdy Poslanecká sněmovna přistoupí k volbě předsedy sněmovny. Nestane-li se tak, nelze poslance do funkce volit, tj. jeho kandidatura by neměla být připuštěna.“