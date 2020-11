Očima Saši Mitrofanova: IQ, tykev a blín

Poznatky z hlediska IQ se nám začínají povážlivě hromadit. Premiér se nezastavil: „Vy fakt nemáme jiný program než Agrofert nebo Babiše? To je fakt jako velká bída. Velká bída.“ To však už není o IQ, ale patří do žánru dopisů do redakce: „Můj soused mě furt ozařuje ze své žehličky.“