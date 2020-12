Očima Saši Mitrofanova: Bitva na covidovém poli

Tato epizoda ukázala, jak komplikovaně se vláda staví k pandemii. Toto prosím nemá být frontální kritika kabinetu. Bitva na covidovém poli poodhalila stav společnosti nejen v Česku a předvedla odlišné přístupy vlád a obyvatelstva. Toto všechno se promítne do dalšího vývoje i poté, co se v dostatečném množství objeví vakcíny.

Na jaře jsem často četl Telegram kanály z Číny. Samozřejmě v dosahu svých schopností, takže šlo zpravidla o postřehy Rusů, kteří do Číny odjeli za byznysem a zůstali. Byly tam věci, které by v Evropě nikdy neprošly. Naprostá blokace – a to dobrovolně povinná, s vlastní domobranou a řídícími osobami – celých čtvrtí a měst. Zavírání nemocných v jejich příbytcích bez kontaktu s okolním světem. A samozřejmě zatloukání, zatloukání, zatloukání.